هالاند يواصل التألق في فوز سيتي الكبير على نوتنغهام

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند توهجه مع مانشستر سيتي، بعدما أحرز "هاتريك" قاد بها الفريق للتغلب 6 - صفر على ضيفه نوتنغهام فورست يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقمص هالاند، المنتقل لسيتي هذا الصيف قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الأهداف الثلاثة الأولى لأصحاب الأرض في الدقائق 12 و23 و38 على الترتيب، ليحرز ثلاثيته الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي.



وسبق أن سجل هالاند "هاتريك" خلال فوز مانشستر سيتي 4 - 2 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الماضية.



وأحكم هالاند قبضته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في مبارياته الخمس الأولى في مسيرته بالبطولة.



وأضاف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 50، فيما تكفل الأرجنتيني جوليان ألفاريز بإحراز الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 65 و87 على الترتيب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني في حين توقف رصيد نوتينجهام، العائد للمسابقة مجددا بعد فترة طويلة قضاها في الدرجات الأدنى، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.