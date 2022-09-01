يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على سبيزيا

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 -صفر على ضيفه سبيزيا يوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل نابولي 1 -1 مع ضيفه ليتشي.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقضي نهائيا على آمال سبيزيا في اقتناص نقطة التعادل على الأقل.



وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي تعادل مع سامبدوريا وروما في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.