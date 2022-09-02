أشهر 18 لاعباً بدون فريق بعد نهاية الانتقالات الصيفية

أغلق باب الانتقالات الصيفية، صباح يوم الجمعة، وتمكنت الأندية من إبرام عدة صفقات في الساعات الأخيرة، إلا أن بعض النجوم اللامعين لم يتمكنوا من العثور على ناد جديد، مثل مارسيلو وخوان ماتا ودييغو كوستا.
البرازيلي مارسيلو "34 عاما"
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خوان ماتا "34 عاما"
دييغو كوستا "33 عاما"
سفيان فيغولي "32 عاما"
لوريس كاريوس "29 عاما"
حاتم بن عرفة "35 عاما"
سيموني زازا "31 عاما"
سيرجي أورير "29 عاما"
يوسيب إيليتشيتش "34 عاما"
إلياكيم مانغالا "31 عاما"
نوليتو "35 عاما"
سانتياغو أرياس "30 عاما"
داني درينكووتر "32 عاما"
عادل تاعرابت "33 عاما"
فيكتور لاغوارديا "32 عاما"
أندي كارول "33 عاما"
فابيان ديلف "32 عاما"
جايسون دينايير "27 عاما"
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