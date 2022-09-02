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أشهر 18 لاعباً بدون فريق بعد نهاية الانتقالات الصيفية

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دييغو كوستا ومارسيلو وموتا

أشهر 18 لاعباً بدون فريق بعد نهاية الانتقالات الصيفية

العربية. نت

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أغلق باب الانتقالات الصيفية، صباح يوم الجمعة، وتمكنت الأندية من إبرام عدة صفقات في الساعات الأخيرة، إلا أن بعض النجوم اللامعين لم يتمكنوا من العثور على ناد جديد، مثل مارسيلو وخوان ماتا ودييغو كوستا.

مارسيلو
مارسيلو


البرازيلي مارسيلو "34 عاما"

ماتا
ماتا

خوان ماتا "34 عاما"

دييغو كوستا
دييغو كوستا

دييغو كوستا "33 عاما"

فيغولي
فيغولي

سفيان فيغولي "32 عاما"

كاريوس
كاريوس

لوريس كاريوس "29 عاما"

حاتم بن عرفة
حاتم بن عرفة

حاتم بن عرفة "35 عاما"

زازا
زازا

سيموني زازا "31 عاما"

أورير
أورير

سيرجي أورير "29 عاما"

إيليتشيتش
إيليتشيتش

يوسيب إيليتشيتش "34 عاما"

مانغالا
مانغالا

إلياكيم مانغالا "31 عاما"

نوليتو
نوليتو

نوليتو "35 عاما"

أرياس
أرياس

سانتياغو أرياس "30 عاما"

درينكووتر
درينكووتر

داني درينكووتر "32 عاما"

تاعرابت
تاعرابت

عادل تاعرابت "33 عاما"

لاغوارديا
لاغوارديا

فيكتور لاغوارديا "32 عاما"

كارول
كارول

أندي كارول "33 عاما"

ديلف
ديلف

فابيان ديلف "32 عاما"

دينايير
دينايير

جايسون دينايير "27 عاما"

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