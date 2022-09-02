تقييد استخدام أضواء ملاعب إيطاليا بسبب أزمة الطاقة

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة قصر استخدام أضواء "الكشافات" بالاستادات في أيام المباريات على أربع ساعات فقط للمساعدة في مجابهة أزمة الطاقة في البلاد.
وقالت الرابطة في بيان إن الإجراء سيعني استقطاع استخدام الكشافات بنحو الربع في وقت ارتفعت فيه أسعار الكهرباء بسبب انخفاض إمدادات الطاقة على ضوء الأزمة الروسية.
وستضاء الكشافات قبل ساعة واحدة من المباريات التي تقام بين الساعة 12:30 والسادسة مساء بدلا من 90 دقيقة قبل صفارة البداية.
وستضاء الكشافات قبل انطلاق المباريات التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم قبل 90 دقيقة من صفارة البداية.
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