توخيل: أوباميانغ سينهي لعنة القميص المنحوس

دعم توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لصنع تاريخه الشخصي وكسر لعنة الرقم 9 في تشيلسي.

وأتم تشيلسي انتقال أوباميانغ لصفوفه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية مقابل 10 ملايين جنية إسترليني (57ر11 مليون دولار)، ليعود اللاعب للعمل مع مدربه السابق في بوروسيا دورتموند.

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وسجل أوباميانغ 79 هدفا في 95 مباراة تحت قيادة توخيل في دورتموند، قبل أن ينتقل لأرسنال في عام 2018.

ونزع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال شارة القيادة من المهاجم الغابوني في ديسمبر 2021 بسبب مشكلة تأديبية، قبل أن ينتقل اللاعب لبرشلونة مطلع العام الحالي

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توخيل قال مازحا هذا الصيف إن لاعبيه يخافون من ارتداء القميص رقم 9، حيث أن هذا القميص أصبح خاليا بعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان معارا.

وفشل لوكاكو وتامي أبراهام وغونزالو هيغواين وألفارو موراتا وكثيرين في الاحتفاظ بالقميص رقم 9. ولكن توخيل أثنى على أوباميانغ كونه يتمتع بالشجاعة لقبول هذا التحدي.

وقال توخيل: أوباميانغ لا يخاف من الماضي وما يعنيه الرقم.

وأضاف: هو مستعد للقتال لصنع تاريخه الشخصي، الحصول على القميص رقم 9 يعني أنه شجاع بما يكفي.

وانضم أوباميانغ إلى تشيلسي ولديه كسر بسيط في الفك بعد تعرض منزله للسطو.

وسيغيب مهاجم تشيلسي الجديد عن مباراة الفريق أمام ويستهام يوم السبت ولكن يمكن أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل.

ويأمل تشيلسي في توفير قناع واقٍ للمهاجم.

وقال توخيل: يجب أن نتأكد من حصوله على القناع، وأن نوفر له قناعا لحماية فكه.