سيميوني يوضح سبب قلة مشاركات غريزمان

ألمح الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إلى أن سبب قلة مشاركات أنطوان غريزمان لاعب الفريق، يعود إلى شروط متعلقة بعملية إعادة الشراء في عقد إعارته.

ويقضي غريزمان منتصف فترة إعارته لعامين من برشلونة، لكن تقارير ذكرت أن مشاركة اللاعب في أكثر من 45 دقيقة ستجعل إعارته صفقة دائمة.

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في الوقت الذي خاض فيه غريزمان 21 مباراة مع الفريق الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف وأضاف أربعة تمريرات حاسمة لزملائه، تم تقليص دوره في الموسم الجديد مع أتلتيكو.

وتألق النجم البالغ من العمر "31 عاما" في ثلاث مباريات شارك فيها كبديل هذا الموسم، حيث سجل هدفين لكنه لعب فقط 82 دقيقة في الدوري الإسباني.

وردا على السؤال بخصوص مشاركة غريزمان وأن كان ذلك يسير وفقا لسياسة النادي قال سيميوني: إنهم يعرفونني منذ عشرة أعوام، لقد لعبت هنا وأنا رجل هذا النادي.

وأضاف: يجب علينا أن نحاول جعل اللاعبين يفهمون أن المشاركة في 30 دقيقة بشكل جيد أفضل وأكثر أهمية من لعب 60 دقيقة بشكل سيئ.

وأوضح: الجميع يرغب في لعب دقائق أكثر وهذا هو سبب بحث المدربين عن أفضل الحلول للفريق.