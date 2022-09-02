عودة أوباميانغ وصفقة يونايتد الأبرز في انتقالات إنجلترا

عاد بيير إيمريك أوباميانغ، القائد السابق لفريق أرسنال، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من جديد بعد حسم انضمامه إلى تشيلسي مساء الخميس، قبيل غلق سوق الانتقالات الصيفية، ليشكل واحدا من أبرز الصفقات إلى جانب صفقة انضمام أنتوني إلى مانشستر يونايتد.

وكان أوباميانغ قد رحل عن أرسنال لينضم إلى برشلونة الإسباني في فبراير الماضي، عقب فسخ عقده في ظل خلافات مع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

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وسجل أوباميانغ 11 هدفا خلال 17 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني، لكن في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، اضطر برشلونة للاستغناء عن لاعبين، وكان أوباميانغ متاحا للبيع في حال تلقي عرض له، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

واستغل تشيلسي الفرصة ونجح في ضم المهاجم الغابوني البالغ من العمر 33 عاما ليلعب من جديد تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل، الذي سبق وأن دربه في بوروسيا دورتموند الألماني.

ووافق أوباميانغ على توقيع عقد لمدة عامين مع تشيلسي ليصبح سادس صفقة للنادي في سوق الانتقالات.

وقال أوباميانغ: أنا سعيد حقا. هو شرف لي أن أكون جزءا من هذا الفريق، ولا أطيق انتظار البداية. لا يزال لدي طموح في الدوري الإنجليزي الممتاز، لهذا من الجيد أنني عائد إليه، وأشعر بالحماس حقا.

وكانت الصفقة الأبرز من نصيب مانشستر يونايتد، الذي ضم البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي مقابل 95 مليون يورو (1ر82 مليون جنيه إسترليني).

وتتضمن الصفقة خمسة ملايين يورو أخرى (3ر4 مليون جنيه إسترليني) كإضافات محتملة، ليشكل أنتوني بذلك رابع أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع أنتوني عقدا يستمر حتى عام 2027، ويتضمن إمكانية التمديد لعام آخر.

وقال أنتوني "22 عاما" في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد :هي لحظة مذهلة في مسيرتي أن أنضم إلى واحد من أبرز الأندية في العالم.

وسجل أنتوني 25 هدفا في 82 مباراة خاضها خلال عامين ونصف العام مع أياكس، لكنه يتطلع الآن إلى اللعب مجددا تحت قيادة المدير الفني إريك تن هاغ الذي كان قد دربه في أياكس.

وقال أنتوني: اللعب تحت قيادة إريك تن هاج في أياكس كان مثاليا بالنسبة لي ولتطوري كلاعب.

وأضاف: أسلوبه في كرة القدم والتدريب يخرج أفضل ما لدي، وأشعر بالحماس إزاء ما قاله لي بشأن خططه وطموحه في مانشستر.

وانضم مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل إلى مانشستر يونايتد أيضا بعقد إعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي، وسيخوض منافسة مع ديفيد دي خيا.

بينما انتقل لاعب خط الوسط جيمس جارنر "21 عاما" من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون بعقد لمدة أربعة أعوام في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

واختار مانويل أكانغي طريق التتويج في إنجلترا، بالانضمام إلى مانشستر سيتي بعقد لمدة خمسة أعوام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال أكانغي الذي سيرتدي القميص رقم 25 بعد رحيل فيرناندينيو القائد السابق لمانشستر سيتي هذا الصيف: أنا سعيد بالتواجد هنا، ولا أطيق انتظار البداية.

وأضاف: السيتي واحد من أفضل الفرق في أوروبا في المواسم الأخيرة. مشاهدته ممتعة ويشكل نموذجا مثيرا لكرة القدم وينافس على الألقاب، لذلك بالمجيء إلى هنا يشكل خطوة جديدة مثالية في مسيرتي.

أما ليفربول، فقد نجح في وقت متأخر من الحصول على خدمات آرثر ميلو من يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وعزز يورغن كلوب المدير الفني لليفربول خياراته لخط الوسط لتعويض غياب جوردان هندرسون بسبب الإصابة في الفخذ.

وقال البرازيلي ميلو "26 عاما" في تصريحات لموقع نادي ليفربول: أنا سعيد حقا بالتواجد هنا وارتداء هذا القميص الرائع بهذا الشعار الشهير الذي يمثل الكثير في عالم كرة القدم. إنه حلم.

ونجح فولهام في حسم صفقة ضم دان جيمس "24 عاما" من ليدز يونايتد بعقد إعارة لمدة موسم واحد، قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال اللاعب في تصريحات للقناة الفضاية لنادي فولهام: أتطلع إلى المشاركة مع الفريق. تحدثت مع المدرب وشعرت بأنني أتناسب مع الفريق بشكل هائل، ولا أطيق انتظار البداية.

كذلك عزز ماركو سيلفا المدير الفني لفولهام صفوف الفريق بضم لاعب الظهير الأيسر لايفن كورزاوا من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد كما ضم ويليان المهاجم السابق لتشيلسي وأرسنال في صفقة انتقال حر.

وأعلن برايتون التعاقد مع لاعب خط الوسط بيلي جيلمور "21 عاما" من تشيلسي بعقد لمدة أربعة أعوام.

وقال غراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون: بيلي ينضم إلى الفريق حاملا لسجل متميز، حيث لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا كما لعب للمنتخب الاسكتلندي في كأس الأمم الأوروبية العام الماضي. سيعزز خياراتنا في خط الوسط.

كذلك أعلن ليستر سيتي التعاقد مع البلجيكي الدولي فوت فايس من ستاد ريمس الفرنسي.

وأبرم نوتنغهام فورست 21 صفقة خلال سوق الانتقالات من بينها ضم المدافعين لويك بادي من رين الفرنسي وويلي بولي من وولفرهامبتون وكذلك جوش باولر من بلاكبول وأعاره إلى أولمبياكوس اليوناني.

ورحل لاعب خط الوسط البلجيكي لياندر ديندونكر عن وولفرهامبتون وانضم إلى أستون فيلا في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

وتعاقد وولفرهامبتون مع لاعب خط الوسط المالي بوبكر تراوريي من ميتز الفرنسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وتعاقد أستون فيلا كذلك مع المدافع يان بيدناريك على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون الذي أبرم أربع صفقات خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ففي وقت متأخر من مساء الخميس، أعلن ساوثهامبتون تعاقده مع قلب الدفاع الكرواتي دويي كاليتا كار، انتظارا لتصريح العمل واكتمال الإجراءات.

ووافق كاليتا كار "25 عاما" على توقيع عقد لمدة أربعة أعوام لينضم إلى ساوثهامبتون قادما من مارسيليا الفرنسي.

كذلك تعاقد ساوثهامبتون مع إينسلي مايتلاند نيلز بعقد إعارة لموسم واحد من أرسنال، كما ضم اللاعبين الشابين خوان لاريوس وصامويل إدوزي من مانشستر سيتي.

بينما رحل جاك ستيفنز عن ساوثهامبتون وانضم إلى بورنموث على سبيل الإعارة.

أما نادي ليدز يونايتد، فقد أبدى مالكه أندريا رادريزاني حالة من الإحباط في صراع التعاقد مع المهاجم بامبا ديانج من مارسيليا الفرنسي.

فقد كشفت تقارير أن نيس الفرنسي قدم عرضا متأخرا لضم اللاعب السنغالي الدولي، وأعلن رادريزاني أن ناديه "فشل".

لكن ليدز يونايتد نجح في حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الإيطالي ويلفريد جنونتو من زيوريخ بطل دوري السوبر السويسري بعقد لمدة خمسة أعوام، ولم يجر الإعلان عن قيمة الصفقة.