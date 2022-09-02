قبل قمة أرسنال.. يونايتد يعبر ليستر بهدف سانشو

واصل مانشستر يونايتد صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة إثر تغلبه 1 - صفر على مضيفه ليستر سيتي يوم الخميس في ختام مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة.

وعقب بدايته المحبطة التي شهدت خسارته أمام برايتون وبرينتفورد في أول مرحلتين بالمسابقة هذا الموسم، سرعان ما استعاد مانشستر يونايتد هيبته من جديد، عقب تحقيق 3 انتصارات متتالية، رفعت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط خلف أرسنال (المتصدر) قبل مواجهة الأخير في الجولة المقبلة.

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في المقابل، ظل ليستر سيتي في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في لقاءاته الخمسة الأولى بالمسابقة، ليواصل بدايته الكارثية هذا الموسم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جيدون سانشو، الذي تقمص دور البطولة، بإحرازه هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 23.

وللمباراة الرابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، جلس النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في بداية اللقاء، قبل أن يدفع به الهولندي إريك تين هاغ، مدرب الفريق في الدقيقة 68.

وكان رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت بسبب غياب فريق"الشياطين الحمر" عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.