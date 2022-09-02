ليفربول يتلقى ضربة جديدة

تأكد غياب جوردان هندرسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد المقرر إقامتها يوم السبت بالدوري الإنجليزي.

ومازال ليفربول ينتظر معرفة نتيجة الأشعة لمعرفة مدى إصابة هندرسون في أوتار الركبة، بعدما خرج مصابا في المباراة التي فاز بها فريقه على نيوكاسل يوم الأربعاء الماضي.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لا يعلم الفترة التي سيغيبها اللاعب ولكنه قال إنه بكل تأكيد لن يشارك في مباراة إيفرتون.

وقال المدرب الألماني: مازلنا ننتظر النتيجة. بالتأكيد سيغيب، ولكننا لا نعرف المدة.

وقام ليفربول بتدعيم خياراته في وسط الملعب في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع أرثر ميلو من يوفنتوس.

ومازال ميلو "26 عاما" ينتظر التصريح الدولي، لذلك لن يشارك في المباراة، ولكن كلوب أعرب عن سعادته بانضمامه للفريق وينبغي أن يشارك في مباراة نابولي المقرر، إقامتها يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وقال: كنت سعيدا للغاية بشأن انتقاله. معلوماتي أنه لن يحصل على التصريح الدولي حتى الغد، كلنا نأمل أن يكون جاهزاً للمشاركة أمام نابولي.

ويتوقع أن يشارك ديوغو جوتا في المباراة بعدما انتظم في التدريبات يوم الخميس عقب شفائه من إصابة في أوتار الركبة، ولكن يستمر غياب تياغو ألكانتارا وإبراهيما كوناتي.

وقال كلوب: تياغو الأقرب، أعتقد مع بداية الأسبوع المقبل سيعود لتدريبات الفريق. إبراهيما ليس بعيد عن العودة. خلال فترة التوقف الدولي، سيعود للمران.

كما يعود أيضا داروين نونيز للفريق بعدما انتهت فترة إيقافه لثلاث مباريات عقب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع كريستال بالاس.

ووصف كلوب عودة نونيز وجوتا بأنها تشبه "عيد الميلاد".