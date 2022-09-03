أستون فيلا يتعادل مع مانشستر سيتي

تعادل فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على وست هام 2 - 1 وتوتنهام على فولهام 2 - 1، ووولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر، وبرينتفورد على ليدز 5 - 2 وبورنموث على نوتنغهام فورست 3 - 2 وتعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا وليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا.
مادة اعلانية
وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 50، وتعادل أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 74.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.
اقرأ أيضاً
-
أرسنال يهزم أستون فيلا ويواصل صدارته "المثالية"سجل غابرييل جيسوس هدفا وأضاف غابرييل مارتينيلي هدفا قرب النهاية ليفوز أرسنال 2-1 على أستون فيلا ويحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي ... رياضة عالمية
-
إصابة "الوافد الجديد" تصدم أستون فيلاتحققت مخاوف ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، حيث كشفت الفحوص أن دييغو كارلوس لاعب الفريق أصيب بتمزق في وتر أخيل، وذلك ... رياضة عالمية
-
أستون فيلا يلحق بإيفرتون خسارته الثانية توالياًألحق أستون فيلا بضيفه إيفرتون خسارته الثانية توالياً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه عليه 2-1 السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثانية.وحقق أستون ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية