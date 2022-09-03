أستون فيلا يتعادل مع مانشستر سيتي

تعادل فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على وست هام 2 - 1 وتوتنهام على فولهام 2 - 1، ووولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر، وبرينتفورد على ليدز 5 - 2 وبورنموث على نوتنغهام فورست 3 - 2 وتعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا وليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا.

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وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة 50، وتعادل أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 74.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.