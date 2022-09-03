الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في قضية بوغبا وشقيقه

قالت ممثلة الادعاء لور بيكو، الليلة الماضية، إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا الذي قال إنه تعرض لمحاولات ابتزاز، وإنه تلقى تهديدات من إحدى عصابات الجريمة المنظمة.

وأضافت ممثلة الادعاء بيكو في بيان أن السلطات شرعت في إجراء التحقيق القضائي الرسمي عقب تحقيقات أولية، وأنه سيتناول ادعاءات بالابتزاز من جانب عصابة مسلحة والخطف والمشاركة في الإعداد لأنشطة إجرامية.

مادة اعلانية

وقال مصدر قريب من التحقيقات الأولية لـ"رويترز" الأربعاء الماضي، إن لاعب الوسط بوغبا كان هدفا للابتزاز من قبل أصدقاء الطفولة منذ مارس الماضي، وإنه دفع 100 ألف يورو (99510 دولارات) لتلك المجموعة في الربيع الماضي.

وأصدر بوغبا، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا يوم الأحد الماضي قال فيه إنه ضحية لمحاولات ابتزاز من قبل عصابة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.



وقال الادعاء الفرنسي لـ "رويترز" الاثنين الماضي إن التحقيقات الأولية في القضية تقوم بها وحدة تابعة للشرطة القضائية وتتولي التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة.