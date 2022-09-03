.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيفرتون يوقف ليفربول.. وصلاح يواصل صيامه

  • الخط
صلاح ليفربول إيفرتون
صلاح خلال مباراة إيفرتون وليفربول

إيفرتون يوقف ليفربول.. وصلاح يواصل صيامه

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا خلال مباراة ديربي ميرسيسايد التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، كما رفع إيفرتون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

وهذا التعادل هو الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة. كما أن التعادل هو الرابع لإيفرتون مقابل الخسارة في مباراتين، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن، وغاب نجمه المصري محمد صلاح عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من هو ريشي سوناك المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية؟ من هو ريشي سوناك المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية؟
اكتشف المزيد