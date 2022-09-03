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ريال مدريد يهزم بيتيس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

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فينيسيوس سجل الهدف الأول لريال مدريد

ريال مدريد يهزم بيتيس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

مدريد - د ب أ

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فض ريال مدريد الشراكة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تغلب على منافسه المباشر وضيفه ريال بيتيس 2 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة بالمسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقا على ريال بيتيس صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة التاسعة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك بيتيس التعادل عبر سيرجيو كاناليس في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 65 سجل رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد.

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