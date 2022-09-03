ريال مدريد يهزم بيتيس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني

فض ريال مدريد الشراكة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تغلب على منافسه المباشر وضيفه ريال بيتيس 2 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة بالمسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقا على ريال بيتيس صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.
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وتقدم ريال مدريد في الدقيقة التاسعة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك بيتيس التعادل عبر سيرجيو كاناليس في الدقيقة 17.
وفي الدقيقة 65 سجل رودريغو الهدف الثاني لريال مدريد.
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