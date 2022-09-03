فوز تشيلسي وتوتنهام.. وتعادل نيوكاسل

فاز تشيلسي 2-1 على وست هام يونايتد في ستامفورد بريدج بفضل هدفي البديلين بن تشيلويل وكاي هافرتس بعدما تأخر صاحب الأرض بهدف ميخائيل أنطونيو واحتاج إلى تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف التعادل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وتأخر تشيلسي، الذي تحسن مستواه بعد بداية سيئة للموسم، بهدف في الدقيقة 63 عندما فشل في تشتيت ركلة ركنية ومرر ديكلان رايس الكرة إلى أنطونيو ليسجل من مدى قريب.

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وبعد 13 دقيقة، أدرك تشيلويل التعادل بعدما تقدم بين اثنين من المدافعين وسدد من زاوية ضيقة داخل المرمى بين قدمي الحارس أوكاش فابيانسكي مستفيدا من تمريرة طويلة من المدافع تياجو سيلفا.

وسجل هافرتس هدف الفوز في الدقيقة 88 بعد تمريرة عرضية من تشيلويل من الجانب الأيسر، لتصبح النتيجة 2-1، وبعد لحظات من فرصة سهلة أهدرها البديل ماكسويل كورنيه وارتدت من القائم.

وبعد الهدف مباشرة، اعتقد كورنيه أنه أدرك التعادل لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب وجود خطأ من جارود بوين لاعب وست هام ضد الحارس إدوار مندي.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز توتنهام على فولهام 2 - 1، ووولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 - صفر، وبرينتفورد على ليدز 5 - 2 وبورنموث على نوتنغهام فورست 3 - 2 وتعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا.