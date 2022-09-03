فيورنتينا يتعادل مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي

تعادل فيورنتينا مع ضيفه يوفنتوس 1 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كريستيان كوامي التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 29.
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وشهدت المباراة إهدار لوكا يوفيتش لاعب فيورنتينا لضربة جزاء في الدقيقة 44.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.
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