ميلان يحسم الديربي بثلاثية

فاز ميلان على غريمه التقليدي إنتر ميلان 3 - 2، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند تسع نقاط في المركز الخامس.

مادة اعلانية

وتقدم إنتر عن طريق مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، قبل أن يدرك رافائيل لياو التعادل لميلان في الدقيقة 288.

وفي الدقيقة 54 أضاف أوليفير جيرو الهدف الثاني لميلان، قبل أن يعود لياو ويسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 67 سجل إدين دزيكو هدف إنتر الثاني.