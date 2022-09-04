برشلونة يستعرض قوته في شباك إشبيلية

فاز برشلونة على مضيفه إشبيلية 3 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد متصدر الترتيب.
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على الجانب الآخر تجمد رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.
وتقدم برشلونة عن طريق رافينيا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 36.
وفي الدقيقة 50 سجل إريك غارسيا الهدف الثالث لبرشلونة.
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