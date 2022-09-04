طرد حارس مرمى أثناء مباراة بكأس إنجلترا لسبب غريب

تعرض حارس المرمى كونور ماسيكو للطرد بعدما تبول بين شجيرات سياج نباتي خلال مباراة بالدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه ماسيكو، لاعب بلاكفيلد آند لانجلي المنافس في دوري الدرجة التاسعة، في الدقيقة 76 من المباراة التي انتهت بالتعادل صفر-صفر مع شيبتون ماليت.

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وبعدما خرجت الكرة إلى ضربة مرمى، احتاج الحارس للتبول وقرر أن يلبي نداء الطبيعة بين الشجيرات. ورصده لاعبو شيبتون ماليت.

وقال كونر مكارثي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": لقد توارى بعيدا عن الأنظار. كان وسط الشجيرات. أحيانا لا يكون أمامك مفر. لقد صُعقت. كان القرار صادما للغاية لنا جميعا.