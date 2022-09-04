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غالتييه: نيمار تواجد على مقاعد البدلاء بسبب سياسة الفريق

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نيمار تواجد على الدكة يوم الأحد

غالتييه: نيمار تواجد على مقاعد البدلاء بسبب سياسة الفريق

باريس - د ب أ

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أكد كريستوف غالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان، أنه لا ينبغي الإفراط في الحديث عن عدم مشاركة البرازيلي نيمار منذ البداية خلال الفوز على نانت 3 - صفر في الدوري الفرنسي.

ويقدم نيمار مستويات متميزة في الموسم الحالي حيث سجل سبعة أهداف خلال خمس مباريات، قبل المواجهة أمام نانت.

وشارك نيمار على حساب كيليان مبابي في الشوط الثاني من مباراة نانت، حيث سجل فريقه سان جيرمان 24 هدفا في أول ست جولات من الموسم.

وبذلك يعادل سان جيرمان عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة خلال أول خمس جولات من الموسم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذي كان مسجلا بأسم بايرن ميونخ الألماني حينما أحرز 24 هدفا في أول ست مباريات من موسم 2020 /2021 وكذلك مانشستر سيتي الذي سجل نفس الحصيلة من الأهداف في أول ست جولات بموسم 2019 /2020 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض غالتييه الحديث عن استبعاد نيمار، مؤكدا أن جلوسه على مقاعد البدلاء يأتي ضمن سياسة التدوير الاعتيادية بالفريق.

وقال غالتييه لمحطة "كانال بلاس" التليفزيونية: يقال إن هذا أمر جديد، لكنه التزام فيما يتعلق بأجندة المباريات المزدحمة بالنسبة للجميع.

وأضاف: نلعب كثيرا، كل ثلاثة ايام، كل أربعة أيام، الجميع يتفهم عدم إمكانية المشاركة في كامل دقائق المباريات.

وأوضح: لقد تحدثت عن الأمر مرتين، المرة الأولى مع كل لاعب، وفي المرة الثانية مع المجموعة بأكملها، لكي أخبرهم بأنه من الجيد أن تسير الأمور على هذا النحو، وأن عليهم أن يكونوا في الوضعية الصحيحة، وأن يقدورا مشاركة زملائهم.

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