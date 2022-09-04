والده: هالاند لم ينتقل إلى ريال مدريد بسبب مبابي

كشف آلف والد إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أنهم فضلوا انتقال الهداف النرويجي إلى النادي الإنجليزي على ريال مدريد، بسبب تواجد بنزيمة في صفوف الفريق الإسباني، واقترابه من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وقال والده هالاند في مقابلة خلال فيلم وثائقي عن الأسباب التي جعلتهم يفضلون انتقال هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى بطل الدوري الإنجليزي: لقد وضعنا معيارا، من يحتاج إلى لاعب رقم 9؟ كان لدى مانشستر سيتي حظوظ بنسبة 10 من 10 وهو الخيار الأمثل، بينما أعطينا ريال مدريد 5 إلى 6 من 10، بسبب عدم حاجته إلى مهاجم رقم 9 في ظل وجود كريم بنزيمة، وكان النادي أيضا سيوقع مع الفرنسي كيليان مبابي.

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وفشل نادي العاصمة الإسبانية في التعاقد مع كيليان مبابي، وأفادت التقارير الإعلامية أنه بسبب اهتمامه بنجم باريس سان جيرمان الذي فضل الاستمرار مع فريقه وجدد عقده، فقد ريال مدريد أيضا فرصة التعاقد مع هالاند.