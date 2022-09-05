أتالانتا يهزم مونزا وينفرد بالصدارة

تغلب أتالانتا على مضيفه مونزا 2- صفر يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم أتالانتا عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 57، قبل أن يسجل مارلون لاعب مونزا الهدف الثاني لأتالانتا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.
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ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن نابولي وميلان في المركز الثاني والثالث على الترتيب، فيما بقي مونزا بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.
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