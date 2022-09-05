.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أليغري: غياب بوغبا عن المونديال ليست مشكلتي

  • الخط
أليغري وبوغبا في صورة سابقة

أليغري: غياب بوغبا عن المونديال ليست مشكلتي

تورينو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الاثنين إن لاعب وسط يوفنتوس بول بوغبا قد لا يعود إلى الملاعب مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى يناير المقبل بسبب إصابته في الركبة تتطلب خضوعه لجراحة مما أثار الشكوك حول مشاركة الفرنسي في كأس العالم في قطر قبل نهاية العام الجاري.

وفي الشهر الماضي، قرر بوغبا عدم الخضوع لجراحة بعد أن أصيب في الغضروف المفصلي أثناء التدريب بعد عودته للانضمام إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد في نهاية الموسم.

وقال أليغري للصحفيين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: تدرب هذا الصباح للمرة الثانية لكنه توقف ثم تقرر بعد ذلك أن يخضع لجراحة. سنعيده للتشكيلة بشكل واقعي في يناير.

ولم يكن أليغري على يقين مما إذا كان بوغبا البالغ من العمر "29 عاما" سيكون جاهزا للدفاع عن لقب فرنسا في كأس العالم في البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وأضاف: كأس العالم ليست مشكلتي،
مشكلة يوفنتوس هو أنه سيعود في يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 39 عامًا.. هل تنجح ليز تراس في تكرار تجربة تاتشر؟ بعد 39 عامًا.. هل تنجح ليز تراس في تكرار تجربة تاتشر؟
اكتشف المزيد