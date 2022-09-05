أليغري: غياب بوغبا عن المونديال ليست مشكلتي

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الاثنين إن لاعب وسط يوفنتوس بول بوغبا قد لا يعود إلى الملاعب مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى يناير المقبل بسبب إصابته في الركبة تتطلب خضوعه لجراحة مما أثار الشكوك حول مشاركة الفرنسي في كأس العالم في قطر قبل نهاية العام الجاري.
وفي الشهر الماضي، قرر بوغبا عدم الخضوع لجراحة بعد أن أصيب في الغضروف المفصلي أثناء التدريب بعد عودته للانضمام إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد في نهاية الموسم.
وقال أليغري للصحفيين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: تدرب هذا الصباح للمرة الثانية لكنه توقف ثم تقرر بعد ذلك أن يخضع لجراحة. سنعيده للتشكيلة بشكل واقعي في يناير.
ولم يكن أليغري على يقين مما إذا كان بوغبا البالغ من العمر "29 عاما" سيكون جاهزا للدفاع عن لقب فرنسا في كأس العالم في البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وأضاف: كأس العالم ليست مشكلتي،
مشكلة يوفنتوس هو أنه سيعود في يناير.
-
بوغبا يعود إلى تدريبات يوفنتوسعاود لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا تدريباته في صفوف يوفنتوس الإيطالي، كما أكد متحدث رسمي باسم الأخير لوكالة "فرانس برس"، الاثنين.وقال المتحدث ... رياضة عالمية
-
بوغبا يعترف: استعنت بساحراعترف بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه استعان بساحر ولكن ليس لإيذاء زميله في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بل لمساعدة مؤسسة خيرية تدعم الأطفال في ... رياضة عالمية
-
الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في قضية بوغبا وشقيقهقالت ممثلة الادعاء لور بيكو، الليلة الماضية، إن سلطات الادعاء في العاصمة الفرنسية فتحت تحقيقا قضائيا رسميا في ادعاءات لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ... رياضة عالمية