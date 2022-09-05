أليغري: غياب بوغبا عن المونديال ليست مشكلتي

قال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الاثنين إن لاعب وسط يوفنتوس بول بوغبا قد لا يعود إلى الملاعب مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم حتى يناير المقبل بسبب إصابته في الركبة تتطلب خضوعه لجراحة مما أثار الشكوك حول مشاركة الفرنسي في كأس العالم في قطر قبل نهاية العام الجاري.



وفي الشهر الماضي، قرر بوغبا عدم الخضوع لجراحة بعد أن أصيب في الغضروف المفصلي أثناء التدريب بعد عودته للانضمام إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد في نهاية الموسم.



وقال أليغري للصحفيين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء: تدرب هذا الصباح للمرة الثانية لكنه توقف ثم تقرر بعد ذلك أن يخضع لجراحة. سنعيده للتشكيلة بشكل واقعي في يناير.



ولم يكن أليغري على يقين مما إذا كان بوغبا البالغ من العمر "29 عاما" سيكون جاهزا للدفاع عن لقب فرنسا في كأس العالم في البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وأضاف: كأس العالم ليست مشكلتي،

مشكلة يوفنتوس هو أنه سيعود في يناير.



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