أودينيزي يقسو على روما برباعية

فاز فريق أودينيزي على ضيفه روما 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل كريمونيزي مع ساسولو سلبيا وسبيزيا مع بولونيا 2-2، وفوز هيلاس فيرونا على سامبدوريا 2 - 1.
وسجل أهداف أودينيزي ينوما ديستيني أودوغي ولازار ساماردزيتش وروبيرتو بيريرا وساندي لوفريتش في الدقائق الخامسة و56 و75 و82.
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ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام روما الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الخامس.
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