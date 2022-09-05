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أودينيزي يقسو على روما برباعية

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من لقاء روما وأودينيزي

أودينيزي يقسو على روما برباعية

روما - د ب أ

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فاز فريق أودينيزي على ضيفه روما 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل كريمونيزي مع ساسولو سلبيا وسبيزيا مع بولونيا 2-2، وفوز هيلاس فيرونا على سامبدوريا 2 - 1.

وسجل أهداف أودينيزي ينوما ديستيني أودوغي ولازار ساماردزيتش وروبيرتو بيريرا وساندي لوفريتش في الدقائق الخامسة و56 و75 و82.

ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام روما الذي توقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الخامس.

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