بوغبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس

عاود لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا تدريباته في صفوف يوفنتوس الإيطالي، كما أكد متحدث رسمي باسم الأخير لوكالة "فرانس برس"، الاثنين.

وقال المتحدث بأن بوغبا أجرى بعض التمارين الأحد والاثنين، لكنه لم يكشف عن موعد عودة اللاعب إلى الملاعب.

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وكان بوغبا الذي يعاني من اصابة في الغضروف قرر عدم إجراء عملية جراحية كانت ستبعده على الأرجح عن المشاركة في صفوف منتخب بلاده الذي سيدافع عن لقبه بطلا لكأس العالم في مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ومن المتوقع عودة بوغبا إلى الملاعب خلال الشهر الحالي لكنه سيغيب عن المباراتين الأوليتين ليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء، وضد بنفيكا البرتغالي الأسبوع المقبل.