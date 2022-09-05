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بويول: ليفاندوفسكي يستحق الكرة الذهبية

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صورة سابقة لبويول

بويول: ليفاندوفسكي يستحق الكرة الذهبية

العربية. نت

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تمنى كارلوس بويول، المدافع السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، أن يفوز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية مع النادي الكاتالوني، مشددا على أنه يستحق ذلك.

وقال بويول عن المهاجم السابق لبايرن ميونخ في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين: إنه أحد أفضل اللاعبين، ومثير للإعجاب، ومكتمل للغاية وليس مجرد هداف، أتمنى أن يحقق الكرة الذهبية مع برشلونة، إنه يستحقها، ويجب أن يفوز بها.

وأشاد بويول بعمل برشلونة في الانتقالات الصيفية الماضية، ويرى أن فريق تشافي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وأردف: برشلونة من بين المرشحين للفوز بدوري الأبطال، وريال مدريد لديه جينات تنافسية رائعة، والأندية الإنجليزية قوية جدا مثل باريس سان جيرمان.

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