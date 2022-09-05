تشلسي يحافظ على جيمس حتى 2028

وقّع الظهير الأيمن الدولي ريس جيمس على عقد جديد مع تشلسي لمدة ستة أعوام سيبقيه في ملعب ستامفورد بريدج حتى 2028، وفق ما أعلن النادي اللندني الاثنين.

شارك جيمس (22 عامًا) في 128 مباراة مع تشلسي منذ أن تخرّج من أكاديمية النادي في 2018.

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وقال في حديث مع الموقع الرسمي للبلوز: السعادة تغمرني بعد أن جددت عقدي وأنا ممتن جدًا للجماهير، للمالكين الجدد وكل شخص في النادي. أتوق لأرى ما يحمله المستقبل وأنا متأكد أننا سنحظى بفرص للفوز بالعديد من الألقاب.

وتابع: نشأت مشجعًا لهذا الفريق وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. وقعّت على عقد جديد لأن هذا هو النادي الذي أريد أن أكون فيه.

أعير في موسمه الاحترافي الأول 2018-2019 إلى ويغان قبل أن يشارك في سبتمبر 2019 في مباراته الأولى مع تشلسي الذي حقق معه حتى الآن لقب دوري أبطال أوروبا 2021 والكأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.