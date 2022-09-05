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تشيلسي يهدد دينامو زغرب بالغابوني أوباميانغ

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أوباميانغ
المهاجم الجديد انضم إلى قائمة مباراة تشيلسي الأوروبية

تشيلسي يهدد دينامو زغرب بالغابوني أوباميانغ

لندن - د ب أ

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انضم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ إلى قائمة فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي خلال المواجهة أمام دينامو زغرب الكرواتي يوم الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وانضم أوباميانغ إلى صفوف تشيلسي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية قادما من برشلونة الإسباني، في ظل رغبة المدرب توماس توخيل لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وانتقل أوباميانغ إلى تشيلسي وهو يعاني من كسر في الفك مما أثار الشكوك حول قدرته على المشاركة سريعا مع الفريق، ولكن المهاجم الغابوني انضم لقائمة الـ23 لاعبا التي أعلن عنها توخيل يوم الاثنين استعدادا لمباراة الثلاثاء في كرواتيا، وقد يسجل ظهوره الأول مع الفريق رفقة الوافد الجديد دينيس زكريا.

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