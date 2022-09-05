تن هاغ: علينا التحسن إذا أردنا الألقاب

قال إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه في حاجة للتحسن للمنافسة على القمة رغم سعادته بالفوز الرابع على التوالي والذي جاء على حساب أرسنال بنتيجة 3-1 يوم الأحد.



وسجل ماركوس راشفورد هدفين في الشوط الثاني، بينما سجل زميله أنتوني الهدف الأول قبل الاستراحة، لتستمر مسيرة يونايتد المظفرة التي بدأت أمام ليفربول.



وبادر المدرب الهولندي بالتقليل من الحديث عن اقتراب يونايتد من المنافسة على القمة مع ارتفاع المعنويات بفضل الانتصارات.



وأبلغ مدرب أياكس السابق الصحفيين: أتفهم أن الجماهير حالمة وأن معايير مانشستر يونايتد لابد وأن تكون جيدة، ولكننا في بداية عملية تطوير، لا نزال بعيدين.



وقال: علينا أن نفعل الأمور على نحو أفضل بكثير من الوضع الحالي، إنه استثمار، يجب أن نفعل هذا معا كل يوم وأن نرفع المعايير في كارينغتون (ملعب التدريبات). يجب أن نتحسن إذا أردنا الفوز بالألقاب في النهاية.



ورغم ذلك، فإن تن هاغ شعر بالسعادة عندما رأى أن الفريق، الذي كان هشا الموسم الماضي، لم يفقد رباطة جأشه بعدما تعادل بوكايو ساكا لاعب أرسنال في الدقيقة 60.



وقال المدرب الهولندي: من الرائع متابعة الروح التي أظهرها الفريق، وقدرته على التعامل مع الصعوبات. هذا يظهر العقلية. لقد تطورنا حقيقة على هذا الصعيد.



وأضاف: لدينا الشخصية المناسبة، والآن يتعلق الأمر بالتعاون والتعامل مع الصعوبات وكذلك التطور، لابد أن نحافظ على هدوئنا ورباطة جأشنا والالتزام بأسلوب لعبنا.



ولم تتضح بعد قدرة يونايتد على السيطرة على مجريات المباراة لفترات طويلة إذ أنه اعتمد بصورة كبيرة على الهجمات المرتدة باستثناء تبادل التمريرات في مطلع اللقاء.



وقال المدرب الهولندي إنه يريد أن يرى قدرا أكبر من الضغط الذي مارسه فريقه في بداية المباراة.



وتابع: أعتقد أن أداءنا في أول عشر دقائق هو الأفضل هذا الموسم. ولكن لم نكن بنفس المستوى بعد الهدف الملغى لأرسنال.



وأردف: كانت لدينا خطة جيدة، لم ننفذها بالكامل في الملعب. لم نتحكم في المباراة عندما توجب ذلك. تعرضنا لانتكاسة وقاتلنا، هذا أمر جيد وأحب هذه العقلية.



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