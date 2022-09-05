ريال مدريد يصطدم بصاحب الانتصارات الساحقة.. وقمة في باريس

مع انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يحل حامل اللقب ريال مدريد الإسباني ضيفا على سيلتيك الاسكتلندي يوم الثلاثاء في مباراة تسلط إليها الأنظار بشكل كبير.

فقد عاد سيلتيك إلى دور المجموعات بدوري الأبطال بعد غياب دام أربعة أعوام ويخوض المباراة منتشيا بانتصاراته الساحقة في الفترة الماضية، ومن بينها فوزه على دندي يونايتد 9 - صفر وكذلك فوزه على غلاسكو رينجرز 4 - صفر في الدوري الاسكتلندي أمس الأول السبت.

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ويتطلع ريال مدريد، الذي توج بالبطولة الأوروبية خمس مرات خلال آخر تسعة مواسم، إلى تحقيق بداية قوية في مشوار الدفاع عن اللقب الأوروبي تحت قيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي.

لكن سيكون على النادي الملكي التعامل مع الحماس والإصرار الهائل المتوقع من سلتيك بين جماهيره، خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها الفريق في الوقت الحالي إثر سلسلة من النتائج الإيجابية.

ويتصدر سيلتيك الدوري الاسكتلندي بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها حتى الآن.

وقال كيوجو فوروهاشي مهاجم سلتيك في تصريح نشره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في حديثه عن المباراة أمام ريال مدريد :أعتقد أننا بإمكاننا الفوز عليهم.

وتفتتح مباريات دور المجموعات يوم الثلاثاء بمباراة تشيلسي الإنجليزي أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وبعد الهزيمة المفاجئة أمام ساوثهامبتون 1 - 2 يوم الثلاثاء الماضي، نجح تشيلسي الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل في استعادة توازنه بالفوز على وست هام يونايتد يوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي ليكون الفوز الثالث للبلوز هذا الموسم مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

ويتسلح دينامو زغرب في مباراة الغد بعاملي الأرض والجمهور حيث لم يخسر الفريق على ملعب "ماكسيمير ستاديون" في 19 مباراة بكل المسابقات، وحقق خلالها 16 انتصارا وثلاثة تعادلات.

وسيعود ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط تشيلسي في مباراة الغد إلى معقل فريقه السابق، حيث لعب لدينامو زغرب طوال ستة أعوام في بداية مسيرته، وقد سجل في ظهوره الأول مع الفريق في عام 2010 عندما كان عمره 16 عاما و198 يوما، حسب ما ذكره اليويفا.

كذلك تتسلط الأضواء بشكل كبير على مباراة إشبيلية الإسباني أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعلق سيتي وجماهيره أمال عريضة على النجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل بالفعل 27 هدفا في 25 مباراة بمنافسات الأندية الأوروبية، مع فرق مولده وسالزبورغ وبوروسيا دورتموند.

والآن يتطلع هالاند إلى مواصلة التوهج التهديفي، الذي استعرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل عشرة أهداف حتى الآن، عندما يستهل مشوار دوري الأبطال مع مانشستر سيتي.

وفي المواجهة المقررة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، مساء الثلاثاء، لا يتوقع أن يحظى النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بنفس الترحيب الذي كان يتمتع به من قبل من جانب جماهير ملعب "بارك دو برانس".

وقضى أنخيل دي ماريا سبعة أعوام ناجحة مع سان جيرمان لكنه انتقل مؤخرا إلى يوفنتوس ليخوض مباراة الغد منافسا للفريق الباريسي.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، سيكون على بوروسيا دورتموند التعامل مع حماس ضيفه كوبنهاغن الدنماركي في مباراتهما بالمجموعة السابعة.

وتأكد غياب النجم الشاب جيمي بينو غيتينز عن صفوف بوروسيا دورتموند في المباراة بسبب الإصابة، كما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة دونيل مالين وكريم أديمي.

ويعد كوبنهاغن المرشح الأقل حظا في المجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني، لكن تيرزيتش حذر من الاستهانة بالمنافس.

وفي افتتاح منافسات المجموعة السادسة، يأمل لايبزيغ الألماني في أن ينحي بدايته المتواضعة في الموسم الحالي من الدوري الألماني، جانبا، عندما يلتقي ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وحقق لايبزيغ، حامل لقب كأس ألمانيا، انتصارا واحدا خلال خمس مباريات خاضها حتى الآن في البوندسليغا، وقد تلقى هزيمة ثقيلة أمام آينتراخت فرانكفورت وخسر أمامه صفر - 4 السبت.

ويتنافس لايبزيغ وشاختار دونيتسك في المجموعة السادسة بدوري الأبطال مع سيلتيك الاسكتلندي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

وتشهد المجموعة الخامسة، الثلاثاء، لقاء ريد بول سالزبورغ النمساوي مع ضيفه ميلان الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي حاليا بفارق الأهداف فقط خلف نابولي بعد خمس مراحل من المسابقة.

ويخوض ميلان المباراة بمعنويات هائلة بعد فوزه المثير على جاره إنتر ميلان 3 - 2 في مباراة "ديربي الغضب" التي جمعت بينهما يوم السبت.

وفي نفس توقيت مباراة سان جيرمان ويوفنتوس، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع مكابي حيفا الإسرائيلي في المباراة الأخرى بالمجموعة الثامنة.