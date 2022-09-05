فينيسيوس يحصل على الجنسية الإسبانية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن حصول مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على الجنسية الإسبانية.

وذكر الريال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم الاثنين، أن اللاعب البرازيلي أدى قسم الولاء للدستور الإسباني يوم الجمعة الماضي.

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كان اللاعب الدولي البرازيلي قد انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامنغو البرازيلي في عام 2018، وحصل مع الفريق على بطولة الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه الفوز في أول أربع مباريات.