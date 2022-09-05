لوبتيغي: المنافسون خطفوا "قلب" و"رئة" إشبيلية

لم يبد جولين لوبتيغي، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، استغرابه من مواجهة ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في خضم محاولاته لتغيير البداية الأسوأ للفريق منذ 41 عاما، مشيراً إلى أن المنافسين خطفوا "القلب والرئة" من النادي الأندلسي.

وحصل النادي الإسباني على نقطة واحدة من أول أربع مباريات بالدوري الإسباني، كما خسر صفر-3 أمام برشلونة يوم السبت الماضي.

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وكانت فترة الانتقالات الماضية صعبة على فريق المدرب لوبتيغي، بسبب مغادرة بعض اللاعبين ومنهم الفرنسي جول كوندي إلى برشلونة ودييغو كارلوس إلى أستون فيلا الإنجليزي، لكن مدرب منتخب إسبانيا السابق واثق من قدرة فريقه على الوصول لحالة الاستقرار.

وقال لوبتيغي، الذي قاد الفريق لتحقيق المركز الرابع الموسم الماضي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: من السهل إدارة الأمور بعد تحقيق الفوز، لكن في حالة الخسارة أظن أن الفريق أظهر بعض القوة، في تلك الظروف، الفريق أظهر مدى قدرته على مجابهة الكبار، مع الشعور بالرغبة في التطور.

وتابع لوبتيغي: أريد أن أظهر ذلك في الفريق، إذا انتزعت قلب ورئة (كارلوس وكوندي)، يجب عليك أن تعيد ترتيب الأمور وأن تجدد من أجل المنافسة.