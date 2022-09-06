إقالة الصربي ميهايلوفيتش من تدريب بولونيا

أعلن نادي بولونيا المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إقالة مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بعد بداية سيئة للموسم فشل فيها الفريق في الفوز بأي من مبارياته الخمس الأولى.

وأصبح الصربي ميهايلوفيتش مدربا لبولونيا للمرة الثانية في عام 2019 وكان مسؤولا عن الفريق عندما أصيب بنوع خطير من سرطان الدم (اللوكيميا).

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وقال جوي سابوتو رئيس نادي بولونيا في بيان "الآن ولسوء الحظ، حان الوقت لتغيير القيادة. إنه قرار صعب لكن كان علينا أن نتخذه لصالح الفريق والنادي. حتى مع عدم استمرار سينيسا ميهايلوفيتش مدربا لبولونيا، فإن النادي وكل الفاعلين فيه سيكونون إلى جانبه حتى يتعافى تماما، وكذلك في المراحل التالية من مسيرته".

وتولى ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في يناير 2019 حيث كان الفريق عالقا في منطقة الهبوط وأجرى تغييرا ملحوظا قاد بولونيا إلى المركز العاشر.

ويحتل بولونيا الآن المركز 16 برصيد ثلاث نقاط من خمس مباريات بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 13. وستستضيف بولونيا منافسه فيورنتينا يوم الأحد المقبل.

وفاز المدرب البالغ من العمر 53 عاما بلقبين لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا كلاعب مع لاتسيو وإنتر ميلان.