دينامو زغرب يصعق تشيلسي في دوري الأبطال

حقق دينامو زغرب فوزا مفاجئا على تشيلسي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء بتغلبه على بطل أوروبا 2021 بهدف دون رد على ملعبه بفضل مجهود فردي من المهاجم الكرواتي ميسلاف أورسيتش.

واستقبلت شباك دينامو زغرب أهدافا في كل مباراة على ملعبه في الدوري هذا الموسم لكنه حافظ على شباكه نظيفة أمام منافسه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز الذي خسر الآن ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات.

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افتتح دينامو زغرب التسجيل على عكس سير اللعب بعد هجمة مرتدة سريعة تفوق خلالها أورسيتش على ويسلي فوفانا المنضم حديثا لتشيلسي وخدع الحارس كيبا أريزابالاجا.

ولاحت فرص للتسجيل أمام تشيلسي في المراحل الأولى من المباراة لكنها تحطمت أمام استبسال دفاع دينامو.

وشارك بيير-إيمريك أوباميانج للمرة الأولى إلى جانب رحيم سترلينج وكاي هافرتس في خط الهجوم لكنهم أخفقوا في هز الشباك بينما تصدى الحارس كيبا مرتين لمحاولتين من دينامو جاءت الثانية بحركة بهلوانية لإبعاد تسديدة بعيدة المدى.

ولم يشكل تشيلسي خطورة كبيرة على مرمى المنافس حتى أجرى المدرب توماس توخيل كل التبديلات الخمسة لكن دينامو تماسك. وأنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش هدفا محققا من ميسون ماونت في الدقائق الأخيرة.