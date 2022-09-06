غوارديولا: هالاند لن يقود سيتي للفوز بدوري الأبطال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الإثنين إن إرلينغ هالاند اندمج بشكل جيد في دوره الجديد كرأس حربة خطير لسيتي لكن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكنه الاعتماد عليه فقط للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وحقق المهاجم النرويجي بداية قوية في مسيرته الكروية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 10 أهداف في ست مباريات فقط وكان أسرع لاعب يصل إلى أكثر من تسعة أهداف في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل هالاند أيضا 23 هدفا بدوري أبطال أوروبا قبل انتقاله لسيتي لكن غوارديولا قال إن اللاعب البالغ من العمر "22 عاما" لا

يمكنه تحمل العبء بمفرده حيث يستعد لمواجهة إشبيلية في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.



وقال غوارديولا للصحفيين: إذا القينا بالعبء كله على أكتاف إرلينغ فلن نفوز بدوري الأبطال. نحاول خلق فرص له لتسجيل الأهداف. أقنعناه بالقدوم إلى هنا بعد أن شعرنا أنه ليس لدينا الكثير من المهاجمين. يحاول الانخراط في الطريقة التي نلعب بها. يتأقلم بشكل جيد مثل جوليان ألفاريز وبقية اللاعبين. أتفهم أن الجميع يتحدثون عن إرلينغ. لكن لدي خمسة لاعبين جدد ومن المهم أن يتأقلموا جميعا. آمل أن نتمكن من مساعدته لكننا لن نفوز فقط عبر إرلينغ ولن نخسر فقط بسبب إرلينج. إنه يتمتع بجودة أداء خاصة وقد يكون قادرا على حل بعض المشكلات. إذا لم نلعب بشكل جيد، فلن نستطيع الفوز بالمباريات.



وقال رودري زميل هالاند في سيتي إن المهاجم النرويجي هو النوعية المثالية من اللاعبين لخوض منافسات صعبة مثل دوري أبطال أوروبا.



وقال: نعرف أنه اللاعب المناسب، ليس فقط في دوري الأبطال ولكن في كافة البطولات بسبب الكيفية التي يلعب بها. يتحسن كثيرا، ويحاول الاندماج مع تشكيلة الفريق. لن تمر دوما بلحظات جيدة في دوري الأبطال. يمكنك تمرير الكرة إليه ليسجل من لا شيء. آمل أن يستمر في هذا الأمر.



وأكد غوارديولا إصابة المدافعين جون ستونز وكايل ووكر قائلا إنه غير متأكد من مواعيد عودتهما المحتملة.







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