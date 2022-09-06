كونتي ينتقد "الجدول المجنون" لمباريات توتنهام

انتقد الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أجندة مباريات فريقه قبل انطلاق منافسات مونديال قطر، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في مسيرته التي يرى فيها مثل هذه الأجندة "المجنونة".

ويخوض توتنهام أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا منذ عامين، حيث يلاقي ضيفه مارسيليا الفرنسي يوم الأربعاء ويخوض توتنهام 17 مباراة على مستوى كافة المسابقات خلال تسعة أسابيع ونصف الأسبوع المقبلة، حيث تم ضغط جدول المباريات نظرا لإقامة كأس العالم في قطر آواخر العام الجاري. وأكد كونتي أن المنظمين كان بمقدورهم القيام بعمل أفضل لتجنب ما يحدث حاليا.

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وكشف كونتي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "إنه جنون ، خضنا ثلاث مباريات في ستة أيام أمام نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد وفولهام والآن نخوض ثلاث مباريات أمام مارسيليا وعلى ملعب مانشستر سيتي وملعب سبورتينغ لشبونة في غضون ستة أيام".

وأضاف "أعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي التي أرى فيها أجندة مثل هذه، أعتقد أنه بمقدورنا القيام بما هو أفضل من ذلك للمستقبل".

ويرى كونتي أن عودة توتنهام للبطولة الأوروبية الأكبر بمثابة فرصة لإظهار المزيد من التطور في موسم 2021 - 2022 القوي.

وأشار "قبل كل شيء نشارك في مؤتمر صحفي لدوري أبطال أوروبا نتيجة لما فعلناه في الموسم الماضي، أعتقد أنه في الموسم الماضي قمنا بعمل مذهل مع النادي واللاعبين، نستمتع بهذه البطولة المهمة في أوروبا، بالتأكيد نريد أن نلعب من أجل محاولة تقديم أفضل ما لدينا".

وختم بالقول "علينا أن نلعب بطموح وبرغبة كبيرة، وبإرادة قوية ، أعرف جيدا أن هذه البطولة صعبة حقا ، هي الأصعب في العالم... لكن في الوقت ذاته هي فرصة رائعة لإظهار أننا نسير في الطريق الصحيح".