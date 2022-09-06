لاعب ليفربول: صلاح "خائف".. وأخشى عليه من مصير أوزيل

يخشى غراهام سونيس لاعب ليفربول السابق أن يلحق النجم المصري محمد صلاح بالثنائي مسعود أوزيل وبيير إيمريك أوباميانغ عقب تجديد تعاقده مع النادي الأحمر شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه لاحظ اختلافاً في عقلية الهداف عقب تمديد العقد.

وفاز محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 23 هدفاً، وحينها كان يمضي نحو عامه الأخير من عقده السابق مع ليفربول، لكنه وقع في يوليو الفائت على عقد جديد يبقيه في المدينة الشمالية حتى صيف 2025.

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وفشل صلاح في استعادة مستواه السابق في الموسم الحالي خلال 6 جولات مضت من عمر المسابقة، إذ هز الشباك مرتين فقط، ويرى سونيس لاعب ليفربول 7 مواسم، أنه لاحظ اختلافاً في عقلية اللاعب المصري منذ وقع العقد، متمنياً أن يثبت محمد خطأه في الأسابيع المقبلة.

وقال سونيس لبرنامج "وايت أند جوردان" مساء الاثنين: انتقدت صلاح الأسبوع الماضي وقلت إنه لم يعد كما كان بعدما مدد عقده، أتمنى أن يغضب مني ويثبت أنني كنت على خطأ.

وواصل: قلت ذلك لأنني أتذكر مسعود أوزيل وأوباميانغ عندما كانا في أرسنال، وقعا العقد وخف شغفهما باللعب، وهذا أمر يقلقني في حالة صلاح، وآمل أن أكون مخطئاً.



وشهدت مسيرة أوزيل وأوباميانغ تراجعاً ملحوظاً عقب تجديد عقديهما مع أرسنال، إذ رحلا بشكل مجاني عن ملعب الإمارات، ويلعب الأول في إسطنبول باشاك شهير التركي، والآخر عاد إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي.

وتابع سونيس: في مباراة مانشستر يونايتد تدخل ليساندرو مارتينيز على صلاح في بداية المواجهة، وبعدها محمد كان خائفاً ولا يريد أن يتعرض للركل مجدداً.

ويأمل صلاح أن يعيد تسجيل الأهداف عندما يسافر إلى نابولي لملاقاة أصحاب الأرض في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.