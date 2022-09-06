ليفربول في اختبار "مارادونا".. وبايرن يصطدم بإنتر ميلان

تستأنف مباريات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، حيث تقام ثماني مباريات في غاية القوة والإثارة أبرزها لقاء ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة الماضية ومضيفه نابولي، وهو اللقاء الذي يقام ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وحل ليفربول ضيفا على نابولي مرتين على ملعب دييغو أرماندو مارداونا في الأعوام الماضية التي شهدت عدة مواجهات بين الفريقين في المسابقة، ولكنه فشل في تحقيق الفوز وتلقى الخسارة في المباراتين.

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ويعول نابولي، بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، على المهاجم النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين، الذي سيشكل خطرا كبيرا على دفاع ليفربول.



وفي ذات المجموعة أيضا سيلتقي أياكس أمستردام مع غلاسكو رينجرز الإسكتلندي في مباراة خارج التوقعات حيث يحلم الفريقان بالفوز بها خاصة وأنها ستمنح الفائز أفضلية كبيرة لحجز مقعده في الأدوار الاقصائية.

أما ثاني المباريات التي ستحظى باهتمام كبير من المتابعين فهي مباراة بايرن ميونخ ومضيفه إنتر ميلان التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي ستشهد مباراة سهلة لبرشلونة الإسباني أمام ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

وسيسعى فريقا بايرن وإنتر لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في هذه المباراة خاصة وأن الصراع على التأهل من هذه المجموعة سيكون صعبا في ظل تواجد العملاق الكتالوني.

وفي مباريات المجموعة الثانية سيلتقي فريق أتليتكو مدريد الإسباني مع ضيفه بورتو البرتغالي في مباراة مكررة من النسخة الماضية، إذ التقى الفريقان مرتين في الموسم الماضي، وفاز الفريق الإسباني خارج أرضه 3 - 1 وتعادلا في مباراة الإياب سلبيا.

كما تشهد نفس المجموعة مباراة أخرى تجمع بين كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني.

وفي المجموعة الرابعة، يلعب آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما يلتقي توتنهام الإنجليزي مع ضيفه مارسيليا الفرنسي.

وحقق فرانكفورت أول انتصار له في الدوري الألماني لهذا الموسم في مباراته الرابعة، ولكن إذا استطاع الفريق تقديم نفس الأداء الذي قدمه في الموسم الماضي والذي مكنه من الفوز بالدوري الأوروبي، لن يكون هناك أي شكوى وسيتمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وكانت بداية سبورتينج لشبونة في الدوري البرتغالي مشابهة لبداية فرانكفورت، حيث تمكن الفريق من حصد سبع نقاط فقط من خمس مباريات.