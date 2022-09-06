مدرب إنتر: بايرن ميونخ مرشح للفوز بـ "الأبطال"

يعتقد سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم أن بايرن ميونخ الذي سيواجهه يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، يعد واحدا من الفرق المرشحة للفوز باللقب.

وتوج بايرن ميونخ بستة ألقاب لدوري ابطال أوروبا، وكانت آخر مرة توج بها في عام 2020 ولكن بايرن لديه ذكرى مؤلمة من الخسارة أمام إنتر ميلان في نهائي نسخة 2010.

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وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي قبل المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة: بايرن يعد واحدا من بين أربع أو خمس فرق يمكنها الفوز بدوري الأبطال.

وخرج إنتر ميلان من دور الـ16 في نسخة العام الماضي، أمام ليفربول، وصيف البطولة، علما بأنه كان أنهى دور المجموعات في المركز الثاني خلف ريال مدريد.

وكان يتواجد في المجموعة فريقا شيريف تيراسبول وشاختار دونيتسك، ولكن في النسخة الحالية، يجب على إنتر ميلان قتال برشلونة وفيكتوريا بلزن بالإضافة إلى بايرن لعبور دور المجموعات.

وأضاف إنزاغي: نعلم أنه يجب علينا أن نحصد عشر نقاط لأن مجموعتنا هذا العام أصعب من مجموعة العام الماضي.

وخسر إنتر ميلان مباراة الديربي أمام ميلان 2 - 3 في الدوري الإيطالي، علما بأنه خسر لقب الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي ويأمل إنزاغي أن تتواجد جماهير الفريق الحزينة في ملعب المباراة لدعم الفريق أمام بايرن.

وأكد: من المهم أن يتواجد أكبر عدد ممكن من الجماهير في الملعب، نعرف المنافس الذي نواجهه ومقدار قوته. المجموعة التي نتواجد بها تنافسية للغاية، ولكن مباريات بايرن تعطينا فرصة للعودة بعد مباراة الديربي".