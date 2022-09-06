نائب بريطاني: أموال تشيلسي لم تصل إلى الشعب الأوكراني

أكد النائب البريطاني كريس براينت معارض، أن الأموال المحصلة من صفقة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لم تصل إلى أوكرانيا بعد، منتقداً حكومة بلاده لاستغراقها الكثير من الوقت لتحويل الأموال.

وجرى تخصيص حوالي مليارين و500 مليون جنيه كمساعدات للضحايا في أوكرانيا، لكن براينت قال أمام مجلس العموم البريطاني إن الأموال المحصلة من بيع تشيلسي لا تزال موجودة في حسابات الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش المالك السابق للنادي الإنجليزي.

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وتحدث براينت خلال جلسة لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في مجلس العموم البريطاني، وتساءل عن أسباب استغراق الأموال كل هذا الوقت للوصول إلى الناس في أوكرانيا.

وقال براينت النائب عن حزب العمال: أحد الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات في بريطانيا هو رومان إبراموفيتش، وتم بيع تشيلسي في 30 مايو ولكن مليارات الجنيهات الإسترليني موجودة في حسابه البنكي لأن وزارة الخارجية لم تؤسس حتى الآن الصندوق اللازم لتقديم الأموال لشعب أوكرانيا، لماذا تستغرق وزارة الخارجية كل هذا الوقت الطويل؟ متى ستتم التسوية؟

وجرى بيع نادي تشيلسي بعد فرض عقوبات على أبراموفيتش، كجزء من جهود الحكومة البريطانية لاستهداف المقربين من النظام الروسي، وفرض ضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعزله، في أعقاب العملية العسكرية الروسيةفي أوكرانيا.

واشترى الملياردير الأمريكي تود بولي نادي تشيلسي في مايو الماضي مقابل أربعة مليارات و250 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات بتجميد حوالي مليارين و500 مليون إسترليني من عملية البيع في حساب ببنك بريطاني من أجل السماح بتحويل هذه الأموال إلى مؤسسة خيرية جديدة لمساعدة الضحايا في أوكرانيا.