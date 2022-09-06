وولفرهامبتون يستأنف ضد رفض منح كوستا تصريح العمل

استأنف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم على قرار رفض طلب المهاجم الإسباني دييغو كوستا بالحصول على تصريح عمل.

ويتوجه مهاجم فريق تشيلسي والمنتخب الإسباني السابق لمقر تدريبات النادي حتى الآن في الوقت الذي ينتظر وولفرهامبتون أنباء بشأن الاستئناف.

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وكان كوستا بلا ناد منذ رحيله عن فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير الماضي ولكن عدم لعبه في الفترة الماضية يعني أنه لا يمكنه الحصول بشكل تلقائي على تصريح عمل.

ووجه وولفرهامبتون أنظاره صوب كوستا بعدما تعرض مهاجم الفريق الجديد ساسا كالادزيتش لإصابة خطيرة في الركبة في مشاركته الأولى مع الفريق، أمام ساوثهامبتون في المباراة التي انتهت بفوز وولفرهامبتون بهدف نظيف.

وسجل كوستا (33 عاماً) 58 هدفا في 120 مباراة مع تشيلسي خلال الفترة من 2014 إلى 2017، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

وسجل وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الرابع عشر، ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات بالدوري هذا الموسم ومع ذلك يملك الفريق أقوى خط دفاع في الدوري حيث تلقت شباكه أربعة أهداف فقط.