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إقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي

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توخيل
توخيل تولى تدريب تشيلسي في 2021

إقالة توماس توخيل من تدريب تشيلسي

العربية.نت

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء انفصاله عن مدربه الألماني توماس توخيل بعد الهزيمة أمام دينامو زغرب 1-صفر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: نيابة عن الجميع في تشيلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي مطلع العام الماضي وقاده إلى تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا 2020-2021 على حساب مانشستر سيتي، وكأس السوبر الأوروبية وكذلك كأس أندية العالم.

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