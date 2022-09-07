بنزيمة يخرج متألماً.. ومخاوف من غيابه فترة طويلة

غادر المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ملعب مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني مع مضيفه سيلتك الأسكتلندي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء عقب تعرضه لإصابة في الركبة.



وبدا أن بنزيمة (34 عاماً) الذي حامت الشكوك حول مشاركته في اللقاء الذي جرى على ملعب سيلتك بارك ضمن المجموعة السادسة، تعرض للإصابة بعد تمريره للكرة ، قبل أن تظهر على وجهه علامات الألم.

وحاول بنزيمة أن يتحامل على نفسه، لكنه بقي في الملعب لدقائق معدودة قبل أن يتم استبداله بزميله البلجيكي إيدين هازارد.



وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن الإصابة التي يعاني منها النجم الفرنسي لا تبدو بسيطة، ما يهدد بغيابه لفترة عن الملاعب

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وتصدر بنزيمة قائمة هدافي النسخة الماضية لدوري أبطال أوروبا التي توج بها ريال مدريد، بعد تسجيله 15 هدفا، كما سجل أربعة أهداف في خمس مباريات على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم.