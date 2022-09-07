الشارقة وبرشلونة.. علاقة متينة يعززها بيانيتش

حافظت العلاقة بين الشارقة الإماراتي وبرشلونة الإسباني على متانتها، إذ انضم البوسني ميراليم بيانيتش إلى قائمة طويلة من الرياضيين الذين دافعوا عن ألوان الناديين خلال العقدين الأخيرين.

وانضم بيانيتش لاعب منتخب البوسنة والهرسك إلى الشارقة الإماراتي بعقد لمدة موسمين، بعدما قضى موسمين مع النادي الكتالوني، خاض خلالها 30 مباراة في موسمه الأول (2020-2021) قبل أن يعار إلى بيشكتاش التركي الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي لازم دكة البدلاء في المباريات الأربع التي خاضها مع العملاق الإسباني.

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وبيانيتش ليس البرشلوني السابق الوحيد الذي يرتدي قميص الشارقة الإماراتي، إذ سبقه الإسباني باكو ألكاسير الذي لعب في برشلونة بين عامي 2016 و2018.

وانتقل ألكاسير من فالنسيا إلى برشلونة صيف 2016، وخاض مع النادي الكتالوني 50 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً، قبل الرحيل إلى دورتموند الألماني وبعده فياريال الإسباني.



وفي منتصف الموسم الماضي، كان الطبيب ريكاردو برونا قضى سنوات طوال في برشلونة يعمل في نادي الشارقة الإماراتي الذي تعاقد معه في صيف 2021، وبعد حضور الإسباني تشافي طلب عودة الطبيب للانضمام إلى النادي مجدداً، وهو ما وافقت عليه إدارة الشارقة في ديسمبر من ذات العام.



وقضى المصري علي زين 3 سنوات في فريق الشارقة لكرة اليد، قبل أن ينتقل إلى برشلونة العام الماضي، إذ ساعده بالحصول على دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، قبل أن ينتقل في وقت سابق من العام الحالي إلى دينامو بوخارست الروماني.

وعمل الهولندي جيرارد فان دير ليم مساعداً لمواطنه لويس فان غال عندما كان الأخير مدرباً لبرشلونة بين 1997 و1999 عندما فاز الفريق الكتالوني ببطولة الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، وفي موسم 2007-2008 حضر إلى الإمارات لتدريب الشارقة، لكنه أقيل قبل انتهاء الموسم.

