لايبزيغ الألماني يعلن إقالة مدربه تيديسكو

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء فسخ تعاقده مع دومينيكو تيديسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 1 - 4 في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
وذكر النادي في بيان :ترك المدربان المساعدان أندرياس هينكل وماكس أروانتشسكي النادي أيضا. وسيعلن النادي عن اسم المدرب الجديد في أقرب وقت.
وقاد تيديسكو فريق لايبزيغ للتتويج بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وكان هذا هو أول ألقاب الفريق الكبرى في تاريخه، ولكن خسارة الفريق يوم الثلاثاء أمام شاختار أضافت لسلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق في كافة المسابقات والتي وصلت إلى ثلاثة هزائم، وتعادلين وانتصارين فقط في سبع مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، كما خسر مباراته الافتتاحية في الموسم أمام بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني.
وذكرت تقارير أن أبرز المرشحين لخلافته في لايبزيغ هو ماركو روزه، الذي أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.
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