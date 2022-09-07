مانشستر سيتي يكتسح إشبيلية على أرضه برباعية

عاد مانشستر سيتي الانجليزي من أرض إشبيلية الإسباني بفوز لافت 4 - صفر بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي النرويجي العملاق إرلينغ هالاند يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 20 و67، واضاف فيل فودن (58) والبرتغالي روبن دياش (90+2) الهدفين الاخرين. ودخل إشبيلية المباراة بعد خسارته بثلاثية نظيفة امام برشلونة على الملعب ذاته نهاية الاسبوع الماضي، لكن الامور لم تكن افضل لأنه مني بخسارة اقسى ذاتها امام منافسه الانجليزي.

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وعموما، يخوض اشبيلية موسما سيئا حتى الان حيث حصد نقطة واحدة من اربع مباريات في لا ليغا. في المقابل، وجه مانشستر سيتي الذي لم يحرز لقب هذه المسابقة اطلاقا وحل وصيفا عام 2021، رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه الاخرين بأنه مرشح فعلي للتتويج بها هذا الموسم.

وافتح العملاق هالاند التسجيل مستثمرا كرة متقنة من صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها داخل الشباك.

وبات إرلينغ رابع لاعب يسجل هدفا في باكورة مبارياته مع 3 فرق على الاقل في دوري الابطال، بعد الإسباني فرناندو موريانتيس (4 فرق) والارجنتيني خافيير سافيولا والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (3 لكل منهما).

واضاف سيتي الهدف الثاني بعد تمريرة البرتغالي جواو كانسيلو باتجاه فودن فتلاعب الاخير بأحد المدافعين يمينا ويسارا قبل ان يطلق كرة عانقت الشباك (58). واضاف هالاند الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من الحارس المغربي ياسين بونو اطلقها فودن (67).

وكان ارلينغ يخوض مباراته الرقم 20 في دوري الابطال (مع سالزبورغ النمسوي ودورتموند الالماني) وقد سجل هدفه الخامس والعشرين فيها. واختتم دياش مهرجان الاهداف في الوقت بدل الضائع.

واستمر ارلينغ في التألق في صفوف سيتي هذا الموسم بعد انتقاله اليه من صفوف بوروسيا دورتموند علما بانه سجل حتى الان 10 اهداف في 6 مباريات في الدوري الانجليزي الممتاز.