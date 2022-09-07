مبابي يقود باريس إلى الفوز على يوفنتوس

تألق كيليان مبابي ليستهل باريس سان جيرمان مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-1 على ضيفه يوفنتوس يوم الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثامنة.



افتتح مبابي التسجيل بهدف رائع حيث أرسل نيمار تمريرة ساقطة للدولي الفرنسي داخل منطقة الجزاء سددها الأخير مباشرة على الطائر على يسار الحارس.



وأضاف مبابي الهدف الثاني في الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من أشرف حكيمي من جهة اليمين قابلها مبابي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.



وقلص البديل وستون مكيني الفارق بعد الاستراحة مستغلا تراجع أداء بطل فرنسا، ولاحت أمام يوفنتوس عدة فرص للتعادل لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى للعديد من المحاولات ليضمن فوز سان جيرمان على الفريق الإيطالي.



ويتساوى فريق المدرب فيليب غالتييه بثلاث نقاط في المجموعة الثامنة مع بنفيكا الذي فاز على مكابي حيفا 2-صفر.



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