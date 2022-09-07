مصادر "رويترز" تنفي توقيع كيروش مع الاتحاد الإيراني

كشفت مصادر لرويترز إن مدرب مصر وريال مدريد السابق كارلوس كيروش لم يوقع بعد عقدا لقيادة إيران في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 رغم إعلان الاتحاد الإيراني التعاقد مع البرتغالي يوم الأربعاء.



وقالت المصادر إن عملية تعيين كيروش (69 عاما) مرهونة بحل وضع الكرواتي دراغان سكوتشيتش، الذي قاد إيران للتأهل للنهائيات وفاز في 15 من أصل 18 مباراة خلال فترة تدريبه.



وكان مسؤولو الاتحاد الإيراني قد أعلنوا في وقت سابق من يوم الأربعاء التعاقد مع كيروش، الذي قاد إيران في نهائيات كأس العالم 2014 و2018، قبل نهائيات قطر التي تنطلق في نوفمبر تشرين ثان المقبل.



وقال متحدث باسم المنتخب الإيراني على "تويتر": نتوجه بالشكر للمدرب دراغان سكوتشيتش على جهوده للتأهل لكأس العالم، بناء على قرار المجلس التنفيذي لاتحاد الكرة، سيقود كارلوس كيروش المنتخب الإيراني في كأس العالم في قطر.



وأوقعت القرعة إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا والولايات المتحدة وويلز في كأس العالم.

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