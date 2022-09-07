ميلان يفلت من الخسارة أمام سالزبورغ

أفلت ميلان الإيطالي من الخسارة أمام مضيفه سالزبورغ النمساوي وعاد بالتعادل 1-1 في مباراة الفريقين بالمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وكان سالزبورغ البادئ بالتسجيل بواسطة السويسري نواه أوكافور (28)، لكن الدولي البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس أدرك التعادل في الدقيقة 40.
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ويتصدر دينامو زغرب المجموعة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.
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