ميلان يفلت من الخسارة أمام سالزبورغ

ميلان يحسم الديربي بثلاثية

فاز ميلان على غريمه التقليدي إنتر ميلان 3 - 2، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في ...