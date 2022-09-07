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ميلان يفلت من الخسارة أمام سالزبورغ

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ميلان ثيو هيرنانديو سالزبورغ
هدفا المباراة أتت في الشوط الأول

ميلان يفلت من الخسارة أمام سالزبورغ

سالزبورغ - فرانس برس

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أفلت ميلان الإيطالي من الخسارة أمام مضيفه سالزبورغ النمساوي وعاد بالتعادل 1-1 في مباراة الفريقين بالمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان سالزبورغ البادئ بالتسجيل بواسطة السويسري نواه أوكافور (28)، لكن الدولي البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس أدرك التعادل في الدقيقة 40.

ويتصدر دينامو زغرب المجموعة برصيد 3 نقاط عقب الفوز على تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.

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