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بايرن "يرأف" بحال إنتر ويكتفي بهدفين في شباكه

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ساني إنتر بايرن
ساني سجل الهدف الأول

بايرن "يرأف" بحال إنتر ويكتفي بهدفين في شباكه

ميلان- رويترز

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أحرز ليروي ساني هدفا وتسبب في هدف آخر ليقود بايرن ميونخ للفوز 2-صفر على إنتر ميلان في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسيطر ساني لاعب منتخب ألمانيا بشكل مذهل على تمريرة من جوشوا كيميتش وراوغ الحارس أندريه أونانا، في ظهوره الأول مع إنتر، ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 25.

ويستحق ساني الفضل في الهدف الثاني عندما أرهق دفاع إنتر بتمريرات متبادلة مع زميله كينغسلي كومان قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها دانيلو دامبروسيو قائد إنتر بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 66.

وسدد بايرن، بطل المسابقة 6 مرات سابقة، 21 تسديدة تجاه مرمى أصحاب الأرض.

ويستضيف بايرن، الذي تعافى من التعادل في آخر مباراتين في الدوري، منافسه برشلونة الأسبوع المقبل فيما يحل إنتر، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام غريمه ميلان السبت الماضي، ضيفا على فيكتوريا بلزن.

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