روبرتسون: ليفربول يستحق الخسارة القاسية من نابولي

أكد الأسكتلندي أندرو روبرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه يستحق الخسارة القاسية بنتيجة 1 - 4 أمام نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.
وقال روبرتسون في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: كنا بعيدين عن مستوانا، لا يمكنك أن تأتي إلى مكان كهذا (ملعب نابولي) وأن لا تكون متماسكا، لقد كانوا أفضل منا بكثير، نستحق الهزيمة بهذه النتيجة.
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وتابع روبرتسون: يجب علينا أن ننتبه لأنفسنا بشكل سريع، لأنه لا يمكن أن نقدم هذا الأداء.
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