.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روبرتسون: ليفربول يستحق الخسارة القاسية من نابولي

  • الخط
روبرتسون نابولي ليفربول
ليفربول خسر أمام الفريق الإيطالي 4-1

روبرتسون: ليفربول يستحق الخسارة القاسية من نابولي

نابولي - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد الأسكتلندي أندرو روبرتسون، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي أن فريقه يستحق الخسارة القاسية بنتيجة 1 - 4 أمام نابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقال روبرتسون في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: كنا بعيدين عن مستوانا، لا يمكنك أن تأتي إلى مكان كهذا (ملعب نابولي) وأن لا تكون متماسكا، لقد كانوا أفضل منا بكثير، نستحق الهزيمة بهذه النتيجة.

وتابع روبرتسون: يجب علينا أن ننتبه لأنفسنا بشكل سريع، لأنه لا يمكن أن نقدم هذا الأداء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد